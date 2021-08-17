Екатеринбург, 17 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Проект башни с вращающейся смотровой площадкой в форме бриллианта встретил критику екатеринбургских архитекторов. Специалисты выразили своё мнение в беседе с журналистами.

Publicvote.tilda.ws Эскиз «Башни с бриллиантом» в Екатеринбурге

Объект хотят поставить в центре Екатеринбурга, рядом со зданием мэрии — на месте «недостроя» в Театральном переулке, 3. Архитекторы высказали свои возражения порталу SM.NEWS.

Член Союза архитекторов Владимир Каганович назвал башню «лошадью в магазине» из-за разницы в размерах между новым объектом и рядом стоящими зданиями. Бывший главный архитектор Михаил Вяткин отметил, что на месте «недостроя» должно быть здание похожей формы. «Напыщено и намудрено», — считает специалист.

А главный редактор издательства «Татлин» Эдуард Кубенский и вовсе предложил снести недостроенный объект и оставить исторический центр в покое. На месте стройки можно организовать пешеходные зоны, уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге снесли старинный особняк на улице Мельникова.