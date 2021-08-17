Владикавказ, 17 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии планируют открыть кадетские классы по разным направлениям, а также математические классы. Возможность их создания в каждом районе поручил проработать врио главы республики Сергей Меняйло в ходе совещания с правительством 16 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

«В школах могут быть открыты профильные кадетские классы Следственного комитета, МЧС и других направлений», — говорится в сообщении пресс-службы главы субъекта РФ.

Меняйло дал поручение министерству образования и науки проработать вопрос о востребованности таких классов, поинтересовавшись у школьников и их родителей. Врио главы минобра Элла Алибекова подчеркнула, что система образования РСО-Алании готова к внедрению пилотных проектов в данном направлении.