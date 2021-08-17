Москва, 17 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Управление по туризму Таиланда предложило новый план посещения иностранными туристами страны, который называется «7+7», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таиланд

Согласно данному плану, в рамках программы «Песочница Пхукета» туристы смогут в течение семи дней отдыхать на Пхукете, а затем отправиться на неделю в другие регионы Таиланда, открытые для туризма — курорты Самуи, Пханган, Тао и др.

Туристам из России для въезда в Таиланд необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19, заполнить свидетельство о въезде (COE), оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде прошел первый этап одобрения «Спутника V» и скоро туристы из РФ смогут отдыхать в Таиланде без карантина.

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