Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение распространило днем 17 августа Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. По данным синоптиков, в среду, 18 августа, ожидается ухудшение погодных условий в виде ливней с грозой и сильным ветром.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Последствия шторма

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Как отмечается, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в отдельных районах Петербурга ожидаются ливни, грозы, местами порывы ветра будут достигать 24 м/с. По шкале Бофорта, такая скорость ветра делает его штормовым, ветер такой силы начинает разрушать крыши зданий и вызывает опасное для судоходства волнение на море.

«Будьте внимательны и осторожны!», — призывают петербуржцев и гостей Северной столицы в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.