Уфа, 17 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Мусорный полигон загорелся в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Аургазинского района республики.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Свалка

Сообщается, что полигон твердых бытовых отходов загорелся в селе Толбазы в условиях аномально жаркой погоды.

Отмечается, что огнеборцы уже ликвидировали открытое горение, сейчас они ликвидируют последствия пожара, засыпают мусор грунтом. На полигоне наблюдается задымление.

«Полигон находится в собственности ООО «Табигат», арендатором является ООО «Эко-индустрия». Собственник и арендатор обеспечивают пожарную безопасность на полигоне», — сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мусор горел и на полигоне твердых бытовых отходов в Уфе.