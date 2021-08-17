Красноярск, 17 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Уборочная кампания началась в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 17 августа в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

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Аграрии 16 районов приступили к уборке ячменя, озимой пшеницы, ржи. С 12 тыс. га собрано порядка 40 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 32,9 ц/га.

По словам министра сельского хозяйства и торговли региона Леонида Шорохова, весна в 2021 году была затяжной. Из-за этого примерно на неделю отодвинулись сроки окончания посевной и, соответственно, начала уборочной.

«Однако стартовал сбор урожая с высоким результатом — 32,9 центнера с гектара. В крае есть все ресурсы, чтобы этот результат удержать», — отметил министр.

Напомним, в 2020 году сельхозпроизводители края намолотили рекордные 2,6 млн тонн зерна при средней урожайности 28,8 ц/га. В этом году в регионе сельхозкультуры уберут с площади около 1,5 млн га.

Как сообщало ИА REGNUM, к уборочной кампании приступили аграрии Иркутской области.

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