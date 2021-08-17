Берлин, 17 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Компания Porsche анонсировала дебют нового электрического концепта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Porsche Тизер электрического концепта Porsche

Пресс-служба Porsche распространила тизерное изображение электрокара, который будет представлен на автомобильной выставке IAA в Мюнхене. Дебют концепта состоится 6 сентября 2021 года.

Отмечается, что новинка будет представлять «ориентированное на будущее концептуальное исследование». На тизерном изображении показаны четырехточечные светодиодные фары. Точно такую же оптику получили концепт Mission E и серийный электрокар Taycan.

Ранее компании Porsche и Manthey Racing GmbH анонсировали создание особого выпуска гоночной модели Wicked 911 GT2 RS Clubsport 25.

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