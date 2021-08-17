Белгород, 17 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Рейсовый автобус загорелся в Корочанского района Белгородской области. В салоне находилось 44 пассажира, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Автобус Neoplan 16 августа следовал по маршруту Белгород — Россошь. В районе села Гремячье транспортное средство загорелось, сообщение о ЧП поступило в дежурную службу в 19:58. Огонь повредил моторный отсек на площади 0,5 кв. м. В автобусе находилось 44 пассажира, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.