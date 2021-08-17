Пенза, 17 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Пензе на 39-и пешеходных переходах появятся предупреждающие надписи. По словам директора городского департамента ЖКХ Максима Иванкина, трафареты напомнят жителям о безопасности на дороге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

В настоящее время трафареты с надписями «Возьми ребенка за руку», «Убедись в своей безопасности» и «Сними наушники» нанесли перед пешеходными переходами в районе автовокзала, на перекрестке улиц М. Горького и Московской, М. Горького и Кирова, М. Горького и Володарского, Кирова и Лермонтова, Пушкина и Ставского, а также на улице Пушкина в районе кинотеатра «Современник».

"Всего предупреждающие надписи появятся на 39-ти пешеходных переходах, в общей сложности будет нанесено 187 трафаретов», — цитирует Иванкина пресс-служба администрации Пензы.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в августе приступили к работе по объекту «Транспортная развязка на 624-м км автодороги М-5 «Урал».

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