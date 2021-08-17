На юге Грузии произошли три землетрясения за день
Тбилиси, 17 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией в течение 17 августа произошли землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
По данным ведомства, подземные толчки все три раза были зафиксированы возле села Самеба. Первое за день землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 09:43 по местному времени (08:46 мск).
Второе и третье за день землетрясения были магнитудой 3,2 и 3,3. Их зафиксировали в 14:15 (13:15 мск) и в 14:44 (13:44 мск). Данных о жертвах и разрушениях нет.
Стоит отметить, что в Квемо-Картли летом текущего года регулярно происходят землетрясения. Чаще всего они случаются возле села Самеба. За двое последних суток в этом районе восемь раз фиксировали подземные толчки.