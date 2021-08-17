Тбилиси, 17 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией в течение 17 августа произошли землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным ведомства, подземные толчки все три раза были зафиксированы возле села Самеба. Первое за день землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 09:43 по местному времени (08:46 мск).

Второе и третье за день землетрясения были магнитудой 3,2 и 3,3. Их зафиксировали в 14:15 (13:15 мск) и в 14:44 (13:44 мск). Данных о жертвах и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли летом текущего года регулярно происходят землетрясения. Чаще всего они случаются возле села Самеба. За двое последних суток в этом районе восемь раз фиксировали подземные толчки.