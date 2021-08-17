Нальчик, 17 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии число случаев летального исхода от осложнений после COVID-19 достигло 670. За прошедшие сутки скончались еще трое пациентов, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего за последний день было получено 89 положительных тестов на коронавирус. Общее число носителей инфекции увеличилось до 25 504 человек. За тот же день были сняты с учета в связи с выздоровлением 73 пациента. А общее количество выздоровевших достигло 26 527 человек.

«В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 682 пациента, из них в реанимациях — 89 человек», — говорится в сообщении минздрава.

Всего в Кабардино-Балкарии оказывают помощь пациентам с коронавирусом четыре медучреждения, в них развернуто 930 коек.