Кемерово, 17 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Все образовательные организации Кемеровской области в настоящее время ведут активную подготовку к учебному процессу. Об этом сообщает министерство образования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

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«Готовимся к очному обучению, но нужно понимать, что всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки и решения Роспотребнадзора, — уточнили редакции A42.RU в министерстве. — Сейчас в школах и техникумах проводятся проверки соблюдения мер пожарной и антитеррористической безопасности, а также перед началом обучения во всех учреждениях проведут генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток».

Также уточняется, что с первого дня обучения в школах Кузбасса будет действовать особый график уроков и перемен, который сведёт к минимуму контакты детей между собой. За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам. Переходить школьники будут только в спортзал на урок физкультуры или кабинеты со спецоборудованием для занятий химией, физикой, технологией и иностранным языком.