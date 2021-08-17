Москва, 17 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Лера Кантур, бывшая девушка блогера Ильи Милохина, рассказала о его зависимости. Об этом 17 августа пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Илья Милохин

По словам Кантур, её экс-возлюбленный продолжает употреблять наркотики, из-за чего он «эмоционально нездоровый». «Занимается не очень приятными вещами, употребляет, то, что не нужно. Я это осуждаю. Из-за этого он сильно сломал себе жизнь и отношения, в принципе. Любит манипулировать людьми», — объяснила она.

Также бывшая возлюбленная Ильи Милохина предположила, что его брат, популярный блогер Даня Милохин, также в прошлом употреблял запрещённые вещества. «Насчет Дани не знаю, но он сам говорил год назад, что да, это было. Илья по ходу пошел вместе с ним. Это у них семейное», — говорит Кантур.

ИА REGNUM напоминает, что Илья Милохин вновь начал употреблять наркотики, из-за чего продюсер Виктор Дробыш отказался от сотрудничества с ним. Позже блогер сообщил, что избавился от зависимости.