Москва, 17 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. СМИ Таиланда со ссылкой на главу Управления по туризму Ютасака Супасорна писали, что российские туристы, вакцинированные «Спутником V» смогут приехать без 14-дневного карантина. Но в посольстве Таиланда в Москве призвали не торопить события, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В посольстве Таиланда пояснили, что кроме заявления главы Управления по туризму, других официальных сообщений о въезде в страну вакцинированных «Спутником V» туристов и о регистрации этой вакцины в Таиланде не было.

Эксперты в сфере туризма считают, что одобрение российской вакцины должно пройти несколько этапов. Пока официальных документов нет, но процесс запущен, прошел первый этап одобрения «Спутника V» и скоро туристы из РФ смогут отдыхать в Таиланде без карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе вновь начали принимать иностранных туристов.

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