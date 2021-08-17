* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Южном окружном военном суде вынесли приговор жителю Дагестана Мураду Абдуллагаджиеву. Его признали виновным в участии в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отправили за решетку на 11 лет, сообщили в пресс-службе суда.

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Как было установлено в суде, состоявшемся в городе Ростове-на-Дону, подсудимый вступил в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в феврале 2020 года. В это время он находился на территории Ставропольского края. Обвиняемый записал текст присяги главарю террористической организации и послал аудиосообщение некоему лицу для передачи руководителю. Участвовал в деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) злоумышленник всего два месяца. Уже 2 апреля его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Теперь за совершенное преступление ему придутся в течение 11 лет жить в местах заключения, причем первые два года — в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

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