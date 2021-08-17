Чебоксары, 17 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Чувашии начнут печатать избирательные бюллетени, всего предстоит подготовить порядка 4 млн бюллетеней. Сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Бюллетени начнут печатать за месяц до дня голосования в связи с разными уровнями парламентских выборов. Избиратель получит четыре бюллетеня: два — по выборам в Госдуму, ещё два — по выборам в Госсовет. Это связано с тем, что кандидаты избираются по партийным спискам и по одномандатным округам.

По словам председателя ЦИК Чувашии Александра Цветкова, нужно «успеть напечатать около 4 млн избирательных бюллетеней»:

«У нас видов бюллетеней много, поэтому мы заранее начинаем работу, чтобы все успеть».

Напомним, что в Чувашии из 1108 постоянных избирательных участков определили 25 участков, где смогут проголосовать бомжи и граждане без регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, за места в Госдуме будут бороться 14 партий. Что касается Чувашии, то в Чебоксарском и Канашском одномандатном округах зарегистрированы соответственно десять и восемь кандидатов. На выборах в Госсовет Чувашии по единому округу борьба развернётся между десятью партиями, в одномандатных округах зарегистрировано по 4 — 5 кандидатов. Кроме того, в республике состоятся муниципальные парламентские выборы.