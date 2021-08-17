Брюссель, , 14:08 — REGNUM Европейский союз может предоставить дополнительный персонал и финансирование для разрешения миграционного кризиса на границе Литвы и Белоруссии, сообщает Reuters.

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Так, в проекте заявления по итогам встречи глав МВД стран ЕС, которая состоится 18 августа, говорится, что ЕС осуждает агрессивные действия Белоруссии по отправке мигрантов в Литву.

Как пишет агентство, в заявлении будет содержаться призыв к прекращению сотрудничества с белорусскими правительственными органами и учреждениями и остановке финансирования их трансграничных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с активным потоком нелегальных мигрантов из Белоруссии в Прибалтику власти Латвии и Литвы объявили о чрезвычайной ситуации и наделили пограничников новыми особыми полномочиями. Пойманных при переходе границы нелегалов принудительно выдворяют обратно в Белоруссию, в связи с чем Александр Лукашенко назвал прибалтийских коллег «нацистами».

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