Полтава, Украина, , 14:17 — REGNUM На Украине должны быть созданы условия, при которых граждане страны будут возвращаться, а не уезжать за границу. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 17 августа во время брифинга в Полтавской области.

Дмитрий Разумков Gov.ua

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал жителей Донбасса, симпатизирующих России, уезжать из страны.

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Разумков отметил, что власти Украины не создали никаких условий даже для того, чтобы на подконтрольной Киеву территории могли обосноваться переселенцы из Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее заявление Зеленского прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал слова президента Украины возмутительными, а также призвал его вспомнить собственные предвыборные лозунги.

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