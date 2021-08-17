Полтава, Украина, 17 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. На Украине должны быть созданы условия, при которых граждане страны будут возвращаться, а не уезжать за границу. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 17 августа во время брифинга в Полтавской области.

Gov.ua Дмитрий Разумков

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал жителей Донбасса, симпатизирующих России, уезжать из страны.

Читайте также: Зеленский посоветовал русским уезжать из Донбасса в Россию

Разумков отметил, что власти Украины не создали никаких условий даже для того, чтобы на подконтрольной Киеву территории могли обосноваться переселенцы из Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее заявление Зеленского прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал слова президента Украины возмутительными, а также призвал его вспомнить собственные предвыборные лозунги.