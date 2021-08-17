Москва, 17 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Чувствительным для жителей Ивановской области назвал президент РФ Владимир Путин вопрос накопленного ущерба экологии. Вопрос был поднят 17 августа в ходе рабочей встречи президента с губернатором Станиславом Воскресенским, сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Сычев Село Вознесенье, Ивановская область

«Вопрос тоже чувствительный для людей, я так понимаю, в Ивановской области, — это накопленный ущерб в экологии, прежде всего имея в виду объекты химической промышленности, и действующие, и уже брошенные на самом деле. В этом смысле что вы предполагаете делать? Какая нужна помощь?» — спросил Путин.

Воскресенский отметил, что в этом вопросе региону поможет национальный проект. Экологические проблемы для Ивановской области, пояснил он, — застарелая, но в 2021 году стартует работа по ликвидации накопленного ущерба. Работы рассчитаны на несколько лет.

«Здесь мы без национального проекта, конечно, не справимся. Там серьёзная сумма», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи Путин обратил внимание губернатора также на необходимость решения проблемы износа коммунальных сетей, а также проблем обманутых дольщиков.