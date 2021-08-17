Казань, 17 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили свыше 7 тыс. человек, сообщает 17 августа республиканский минздрав.

Иван Шилов, ИА REGNUM Вакцинация

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Всего на сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 929 177 человек. За сутки привили 7350 жителей. Вторую дозу вакцины получили 746 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии лабораторно подтвержден 24 781 случай инфицирования коронавирусом. Всего выздоровели 21 845 ковид-пациентов, скончались 656 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 46 человек, количество летальных исходов увеличилось на шесть.

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