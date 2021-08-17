Тбилиси, 17 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Тбилиси члены молодежного крыла грузинской оппозиционной партии «Анна Долидзе — для народа» вышли зданию мэрии на акцию протеста. Сообщение об этом 17 августа было опубликовано на странице партии в соцсети Facebook.

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«Мы протестовали возле мэрии Тбилиси против запрета работы муниципального транспорта. Призываем восстановить работу общественного транспорта с соблюдением ограничений, чтобы занятые люди могли ездить на работу», — говорится в сообщении от партии.

Протестующие вышли с плакатами, на которых обращались к мэру Тбилиси Кахе Каладзе: «Каха, вызови мне такси», «Транспорт для народа» и «В Милане транспорт работает».

Напомним, в Грузии с 14 августа по 4 сентября для профилактики пандемии приостановлена работа муниципального транспорта. Также в этот период запрещено проводить массовые собрания. С 17 августа в стране сделали обязательным ношение масок на улице.