Москва, 17 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Обратить внимание на ситуацию с обманутыми дольщиками поручил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским 17 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

«Ещё одна тема, на которую просил бы обратить внимание, — обманутые дольщики. Знаю, что Вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае. Насколько я понимаю, там ещё 28 проблемных домов», — сказал Путин.

Губернатор доложил, что работа по решению этой проблемы в регионе активно ведется, в том числе при взаимодействии с Фондом обманутых дольщиков. С 2017 года число таких дольщиков сократилось с 2760 до 792.

«У нас по обманутым дольщикам в 2017 году, когда я начал работу, было 2760 договоров, сейчас осталось 792 договора долевого участия, если мне не изменяет память. По большей половине уже есть решение, и здесь мы работаем тесно с фондом обманутых дольщиков в рамках «ДОМ.РФ», — сказал Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи президент также обратил внимание губернатора на высокий уровень износа коммунальных сетей в регионе, и призвал заняться решением проблемы.