Йошкар-Ола, 17 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 17 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 118 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 368 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 55 человек. 435 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались пять человек в республике, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1315 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 582 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1072 человека, из них у 1048 — пневмония, 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 125 пациентов, при этом госпитализирован 91 житель Марий Эл.