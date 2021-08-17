Москва, 17 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России было зарегистрировано 14 млн автомобилей С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Отмечается, что С-сегмент является самым массовым сегментом в России. При этом в стране насчитывается 11,37 млн машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

Больше всего в России насчитывается в С-сегменте автомобилей Lada. Их количество составляет 6,88 млн экземпляров.

Следом идут: Toyota (868,5 шт.), Ford (809,5 тыс. ед.), Nissan (554,4 тыс. шт.) и KIA (550,5 тыс. ед.).

Тройка самых распространенных моделей С-сегмента в России состоит из машин АвтоВАЗа: Lada 2107 (1,56 млн шт.), Lada 2109 (1,28 млн ед.) и Lada 2106 (1,23 млн шт.).

Напомним, в первом полугодии 2021 года продажи автомобилей премиум сегмента выросли в России на 41%, до 84,5 тыс. экземпляров.

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