Кострома, 17 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Прокуратура города Костромы нашла признаки обмана в муниципальномконтракте на 240 млн рублей, заключенном в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение на эстакаде

Контракт на выполнение комплекса работ по ремонту улично-дорожной сети между МКУ «Дорожное хозяйство» и пермской компанией ООО «МосДорСтрой» был заключен 25 августа 2020 года. Итоговая сумма контракта составила 237,7 млн рублей.

В рамках договора до 1 апреля 2021 года подрядчик должен был восстановить асфальт на трёх улицах областного центра, участке автомобильной дороги Кострома-Нерехта, восстановить электроосвещение на 6-километровом участке улицы Магистральной от моста через реку Волга до улицыРадиозаводской.

Претензии прокуратуры касаются последнего объекта. По мнению государственных служащих организация, занимающаяся составлением проекта по Магистральной, намеренно внесла в смету недостоверные сведения. В будущем на основании документа подрядчик закупил опоры электроосвещения по ценам, завышенным в 1,5 раза. В результате этого бюджетам всех уровней — федеральному, областному и городскому — был причинён ущерб на сумму свыше 9,3 млн рублей.

По материалам прокуратуры Следственный комитет Костромской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по предварительному сговору в особо крупном размере». Дело находится в стадии расследования.