Казань, 17 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Представители стадиона «Ак Барс Арена» в Казани подали судебный иск к футбольному клубу «Рубин». Соответствующее заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Татарии.

Andsemar «Ак Барс Арена»

Сумма исковых требований составляет 30 млн рублей. В данный момент иск рассматривается в первой инстанции.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал состояние поля на «Ак Барс Арене», заявив, что агрономы стадиона «убили» газон.

После этого в «Ак Барс Арене» заявили о манипуляции фактами и желании ввести руководство республики в заблуждение. В ответ Слуцкий выложил в Instagram видео, на котором неизвестные люди играют на поле стадиона.