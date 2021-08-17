Саранск, 17 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 447 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 056 случаев. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2761 человек.

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