Уфа, 17 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Студенческий кампус мирового уровня планируется построить в Уфе. Об этом 17 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

(сс) Narek75 Студенты

По его словам, такое решение было принято правительством России.

«То, над чем долгие годы работали ректоры вузов, правительство нашего региона, становится реальностью. У Башкортостана будет свой студенческий кампус мирового уровня. Это десятки миллиардов рублей, которые пойдут не только на студенческие общежития. Это еще и научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для студентов и преподавателей», — сообщил Хабиров.

Он также выказал уверенность в том, что это не последние успехи руководства региона в развитии образовании и науки Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 40 новых школьных автобусов были переданы властям некоторых районов Башкирии.