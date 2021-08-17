Саранск, 17 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 17 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 056 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 53 человека, всего с начала пандемии выздоровели 21 848 жителей Мордовии. 447 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2761 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1322 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1896 человек.