Москва, 17 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В России социальные гарантии по обеспечению одеждой, питанием, медпомощью, оплате проезда и покупку учебников планируется распространить на детей, которые потеряли родителей во время учебы в школе и детей-сирот, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия. Об этом 17 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Мы также рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которые дадут дополнительные социальные гарантии детям-сиротам. Так, для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учебы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что такие дети они находятся на полном государственном обеспечении: получают бесплатную одежду, обувь, питание, медицинскую помощь, им оплачивается проезд и покупка учебников. Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что на выплату ежемесячных пособий для детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей будет направлено более 21 млрд рублей. Он напомнил, что по инициативе президента таким семьям предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребёнка.

«Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ», — сказал Мишустин.

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