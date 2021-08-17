Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области сотрудников образовательных учреждений не допустят к работе без прививки от коронавируса. Это следует из выписки протокола оперативного штаба региона, копией которой в Facebook поделился директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, с 1 сентября 2021 года не допускать работников, сотрудников до работы и не допускать на рабочее место и (или) территорию при отсутствии у него документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат, справка); заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от вакцинации», — говорится в документе, подписанном замминистра облминздрава Еленой Аксеновой.

Отметим, что по данным на сегодня, 17 августа, однократно вакцинировано 640 913 жителей Новосибирской области, завершили курс вакцинации 562 617 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат исторических наук Сергей Чернышов был вызван в следственный комитет из-за своего поста в соцсети Facebook, в котором он назвал «власовцем» русского князя Александра Невского.

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