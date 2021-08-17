Москва, 17 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Внимание на состояние коммунальных сетей в Ивановской области обратил президент РФ Владимир Путин 17 августа в ходе встречи с губернатором Станиславом Воскресенским, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-служба Кремля Рабочая встреча в Кремле

«Прежде всего, одна из проблем — большой износ коммунальных сетей. Это водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Свыше 70%, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение. Просил бы вас на это обратить внимание», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что решение проблем с коммунальной инфраструктурой требует много времени и денег, однако есть ряд способов, в частности, концессии, и спросил губернатора, ведется ли какая-то работа в этом направлении.

«Что касается воды, у нас достаточно сильная компания — региональный «Водоканал». Что мы сейчас делаем? Изначально «Водоканал» занимался исключительно областным центром, но сейчас в район за районом, именно в проблемные районы «Водоканал» заходит, как раз как Вы сказали, в форме концессий, берёт в управление сети, чтобы навести там порядок. Вы абсолютно правы, износ кое-где просто колоссальный, люди от этого страдают», — ответил президенту Воскресенский.

Для решения вопроса с износом сетей теплоснабжения, по словам губернатора, власти рассчитывают прибегнуть к инфраструктурным бюджетным кредитам.

«Но нужно внимательно всё посчитать, потому что в стране был разный опыт, к сожалению, в разных регионах, Вы знаете, этих концессий в теплосетях. Поэтому здесь мы очень внимательно сейчас к этому подходим», — добавил губернатор.