Лондон, 17 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Английский нападающий ТэммиАбрахам перешёл из лондонского «Челси» в итальянскую «Рому». Об этом 17 августа сообщается на сайте английского клуба.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Тэмми Абрахам

Ранее сообщалось, что «Рома» заплатит «Челси» €40 млн за Абрахама. При этом лондонский клуб будет иметь опцию обратного выкупа футболиста за €80 млн, которая будет действовать до июня 2023 года.

В сезоне 2020/21 Абрахам сыграл 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть голевых передач.