Сеул, , 13:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Гаити, пострадавших от сильного землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, размер помощи составит один миллион долларов США.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по состоянию на 16 августа в результате землетрясения на Гаити погибло 1400 человек, более 6900 человек получили ранения травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо премьер-министру Гаити Ариэлю Анри, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения.

Читайте также: Глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с гибелью людей на Гаити