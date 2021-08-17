Сеул, 17 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Гаити, пострадавших от сильного землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

По их словам, размер помощи составит один миллион долларов США.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по состоянию на 16 августа в результате землетрясения на Гаити погибло 1400 человек, более 6900 человек получили ранения травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо премьер-министру Гаити Ариэлю Анри, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения.

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