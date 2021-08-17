Ставрополь, 17 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Школу зимних видов спорта открыли 16 августа в городе Ессентуки Ставропольского края. Проект ледового комплекса реализовали по инициативе российского фигуриста, серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Ильи Авербуха.

Stavregion.ru Илья Авербух и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

В Ставропольском крае уже построены две такие школы, в Ессентуках и Ставрополе. В них будет обучаться фигурному катанию и хоккею молодежь региона. Кроме того, на ледовых аренах можно будет проводить зрелищные мероприятия, отметил губернатор края Владимир Владимиров.

«Школа очень востребована. Ещё до открытия поступили сотни заявок от детей и взрослых. Занятия с ними проводят профессиональные тренеры. Важное условие работы школы — это возможность для детей заниматься бесплатно», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

В настоящее время уже выразили желание заниматься фигурным катанием 800 человек, а в отделение хоккея попросились 400 желающих, передает телеканал «Ставрополье».

Читайте также: На Ставрополье откроют школу зимних видов спорта Ильи Авербуха