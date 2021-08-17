Самара, 17 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в убийстве своего сожителя в Самаре. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Неоновый демон». реж Николас Виндинг Рефн. 2016. Франция, Дания, США Убийство

По версии следствия, 12 августа 2021 года фигурантка уголовного дела 1990 года рождения в квартире жилого дома в Промышленном районе г. Самары распивала алкогольные напитки со своим сожителем 1986 года рождения. Следователи считают, что в какой-то момент между ними произошла ссора.

В материалах уголовного дела указано, что подозреваемая нанесла своему сожителю смертельное ранение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самары заподозрили в убийстве приятеля.