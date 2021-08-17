Захаровский район, Рязанская область, 17 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Внеплановую проверку просит провести межведомственная комиссия в отношении полигона ТКО в Захарово Рязанской области. Губернатор Николай Любимов пообещал не дать «замылить этот вопрос», сообщили 17 августа в пресс-службе правительства региона.

Mos.ru Свалка

Межведомственная комиссия отчиталась о результатах выездной работы по урегулированию ситуации с утилизацией ТКО в Захаровском районе. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, изучены документы эксплуатирующей организации ООО «Захаровское ЖКХ», в том числе договор с московской компанией ООО «Экопласт», проверены путевые листы. Министерством ТЭК и ЖКХ региона подготовлено и направлено обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для инициирования внеплановой проверки.

«Люди подтвердили информацию, что на территорию регулярно приезжают грузовые автомобили для разгрузки отходов. Причем по документам они поступают на полигон из Московского региона. Прошу прокуратуру и Росприроднадзор активно подключиться к этой работе. Мы не намерены просто так оставлять ситуацию с полигоном в Захаровском районе и должны объяснить людям: если там всё законно, в чём жители справедливо сомневаются, то надо им аргументированно это объяснить, если незаконно, то нарушения, которые там есть, нужно устранить. Это действительно волнующий людей вопрос и замылить его никто не даст», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, районные власти решили расторгнуть договор с арендатором земельного участка, который начал принимать отходы из других областей без согласования и без утверждения схемы размещения мусора с региональным оператором. Против разрастающейся свалки выступают и местные жители.