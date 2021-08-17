Власти инициируют внеплановую проверку мусорного полигона под Рязанью
Захаровский район, Рязанская область, 17 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Внеплановую проверку просит провести межведомственная комиссия в отношении полигона ТКО в Захарово Рязанской области. Губернатор Николай Любимов пообещал не дать «замылить этот вопрос», сообщили 17 августа в пресс-службе правительства региона.
Межведомственная комиссия отчиталась о результатах выездной работы по урегулированию ситуации с утилизацией ТКО в Захаровском районе. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, изучены документы эксплуатирующей организации ООО «Захаровское ЖКХ», в том числе договор с московской компанией ООО «Экопласт», проверены путевые листы. Министерством ТЭК и ЖКХ региона подготовлено и направлено обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для инициирования внеплановой проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, районные власти решили расторгнуть договор с арендатором земельного участка, который начал принимать отходы из других областей без согласования и без утверждения схемы размещения мусора с региональным оператором. Против разрастающейся свалки выступают и местные жители.