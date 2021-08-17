Москва, 17 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. К 2030 году МВД РФ намеревается снизить смертность на российских дорогах до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска). Об этом 17 августа сообщили в ведомстве.

ДТП

«По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств», — говорится в ответе МВД РФ на соответствующий запрос, который приводит РИА Новости.

Помимо этого, в нем указывается, что с января нынешнего года показатель транспортного риска стал дополнительным показателем федерального проекта «Безопасные качественные дороги», что, как отмечают в ведомстве, обусловлено опытом мировой практики.

«Данный показатель ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автомобильными дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к количеству зарегистрированных в государстве механических транспортных средств (суммарному количеству автомобильного парка)», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ГИБДД и Росгвардия для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушителей правил дорожного движения стали использовать в 17 российских регионах дроны.