Борисоглебский, Ярославская область, 17 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Ярославская полиция не будет возбуждать уголовного дела в отношении вожатых детского лагеря «Орленок». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя председателя Ярославской областной думы Антона Капралова.

Лагерь «Орленок»

Как ранее сообщало ИА REGNUM инцидент случилась в ночь с 5 на 6 июля в детском лагере «Орленок» Борисоглебского района Ярославской области. На территории лагеря произошел конфликт между местными жителями и вожатыми. Обе стороны обратились в полицию, причем вожатых поддержал заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. Вожатые говорили о пьяном дебоше и незаконном проникновении местных жителей на территорию лагеря. Вторая сторона настаивала на возбуждении уголовного дела в отношении вожатых, повредивших чужой автомобиль.

В ярославской полиции объявили о проведении проверки по факту происшествия. И теперь известны ее первые результаты.

«Лиц, которые проникли на территорию лагеря, привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Написавшему заявление на ребят-вожатых заявителю, который требовал их привлечь к уголовной ответственности за порчу автомобиля по статье ч.1 ст.167 УК РФ, отказано. Правоохранительные органы сделали вывод, что в действиях вожатых отсутствует состав преступления. По результатам проведенных проверок, руководству лагеря было вынесено представление, в итоге были установлены дополнительные камеры, усилен контроль за пропускным режимом и дополнительное освещение территории лагеря. По словам работников лагеря, сотрудники полиции теперь каждый день приезжают в лагерь и следят за соблюдением порядка, видимо, лагерь вошел в маршрут патрулирования — это правильное решение», — написал в своем телеграм-канале Антон Капралов.

Свое расследование этой истории ведет и Следственный комитет. Причем в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» по факту ненадлежащих действий должностных лиц лагеря. В СКР пояснили, что обвинений пока никому не предъявлялось, продолжаются следственные действия.