Симферополь, 17 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Четыре временные дамбы возведено на территории Республики Крым из-за подтоплений, сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

82.mchs.gov.ru Керчь после ливня

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«Возведено временных гидротехнических сооружений: четыре дамбы протяженностью более 420 м», — уточнили в пресс-службе.

На утро 17 августа с затопленных территорий в Крыму откачено 7120 кубометров воды на 64 объектах. Также очищена территория на площади более 1950 кв. м, русла рек общей протяженностью 375 м и отводных каналов 5 852 м.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории Республики Крым действует группировка сил и средств от РСЧС в составе 848 человек и 304 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни на Крым обрушились сильные осадки, больше всего досталось Керчи и Ленинскому району. Подтоплены сотни домов, стадион, два рынка, детсад, школа и больница.