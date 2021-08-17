Рига, , 13:36 — REGNUM Государственная погранохрана Латвии через местные СМИ призвала жителей страны информировать ее, если подозрительные личности будут замечены в приграничных районах.

В тексте сообщения отмечается, что подобная инструкция вызвана беспокойством жителей приграничных районов, которые переживают за свою собственность и безопасность.

Так, всех жителей региона Латгалия, которые заметили на территории своего края нарушителей границы, призвали звонить в погранохрану по номеру 65 403 777 или сообщать в полицию по номеру 110. Можно и лично явиться в местное отделение Погранохраны, говорится в опубликованной инструкции.

В то же время Госполиция Латвии не подтвердила слухи о правонарушениях, якобы совершенных мигрантами, нелегально перешедшими границу из Белоруссии.

С 10 августа нынешнего года на территории приграничных с Белоруссией регионов Латвии введен режим Чрезвычайной ситуации, который наделяет погранохрану и правоохранительные органы дополнительными полномочиями. Так, им разрешается без каких-либо объяснений силовым способом выдворять за рубеж нелегалов, не принимая от них ходатайства об убежище.

В помощь пограничникам для обеспечения порядка в приграничье направлены полицейские-спецназовцы со всей страны (71 человек) и 36 сотрудников Латгальского регионального управления Госполиции.