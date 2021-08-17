В Южной Осетии выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 17 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 128 тестов на коронавирус, из которых 16 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 17 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4622 носителя SARS-CoV-2, из них 3912 выздоровели, в том числе 32 — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 710 носителей коронавируса.
В 16 августа в Южной Осетии сообщили о 27 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 208 тестов. Выздоровевшими медики признали 15 человек.
Как рассказала журналистам глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» семерых человек, поступили в больницу также семеро пациентов с COVID-19. Всего там лечатся 60 пациентов.
Стоит отметить, что 17 августа в Республиканском центре Южной Осетии председатель правительства республики Геннадий Бекоев наградил медалями «За борьбу с пандемией COVID-19» медиков, которые работают в «красной зоне».