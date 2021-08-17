Красноярск, 17 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Большом концертном зале в Красноярске 17 августа состоялась церемония прощания с бывшим главой города, депутатом Госдумы («Единая Россия») Петром Пимашковым. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Вадим Кофман Krskstate.ru Прощание с бывшим мэром Красноярска Петром Пимашковым

Проводить экс-мэра в последний путь пришли тысячи красноярцев. Это близкие и друзья Петра Пимашкова, его коллеги, власти города и края, депутаты.

«Сегодня мы прощаемся с одним из самых известных и успешных руководителей, работавших на красноярской земле. Он возглавил нашу краевую столицу в очень сложное перестроечное время и руководил нашим городом целых 15 лет», — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.

Читайте также: Ушёл из жизни бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Пимашков скончался 12 августа на 74-м году жизни. Красноярском он руководил с 1996-го по 2011 год. Затем он перешёл в Госдуму. Пимашков является почётным гражданином Красноярска.