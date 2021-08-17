Москва, 17 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Власти Ивановской области должны обратить внимание на большой износ коммунальных сетей. Об этом в ходе встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Прежде всего, одна из проблем — большой износ коммунальных сетей. Это водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Свыше 70%, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение. Просил бы Вас на это обратить внимание», — сказал Путин.

По его словам, для того, чтобы ситуация развивалась, и для того, чтобы уровень жизни повышался, а доходы граждан повышались, необходимы инвестиции и новые рабочие места, что повлечёт за собой повышение уровня заработной платы: «Но текущая жизнь людей связана в том числе и прежде всего с коммунальной инфраструктурой. Это дорогие вещи. Понятно, что это дорого стоит и требует много времени, но существуют же разные способы решения этой проблемы, в том числе и концессии, и привлечение средств, инфраструктурные кредиты, о которых мы говорим».