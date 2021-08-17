Екатеринбург, 17 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Создание крупных инфраструктурных проектов возможно в партнёрстве с крупными компаниями. Об этом журналистам заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, говоря о перспективах строительства в Екатеринбурге второй линии метро.

Екатеринбург.рф Метро Екатеринбурга

Он отметил, что метрополитен — это удобно, безусловно. В то же время в настоящее время участие крупного бизнеса маловероятно, так как проект не сможет окупиться.

«В Европе работает бизнес-модель, там стоимость проезда подразумевает окупаемость. У нас уровень жизни ещё не такой, чтобы за счёт подобной финансовой модели строить метро, — отметил глава региона, цитирует его Е1.ru.

Куйвашев при этом подчеркнул, что проектные работы продолжаются. Когда проект будет создан, может появиться и финансовая модель. Возможно, для строительства ветки привлекут кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Екатеринбурге собираются строить кольцевую городскую электричку. Её проект ранее одобрил глава РЖД Олег Белозёров.