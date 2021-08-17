Самара, 17 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Мужчину подозревают в даче взятки сотруднику полиции в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

В материалах уголовного дела указано, что летом 2021 года в Самаре подозреваемый передал сотруднику уголовного розыска часть взятки в размере 70 тысяч рублей, от предполагаемой суммы 200 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он просил не привлекать его к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий.

«Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре полицейского заподозрили в получении взятки.