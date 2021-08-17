Чита, 17 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. На осуществление выплат пострадавшим от паводка забайкальцам выделены дополнительные средства краевого бюджета. Как пояснил 17 августа первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер, дополнительно на осуществление выплат по 10 тысяч рублей, а также финансовой помощи по 50 и 100 тысяч рублей из краевого бюджета выделено 172,5 миллиона рублей.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье: улицы в Нижнем Цасучее

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«Таким образом, на сегодняшний день краевому министерству труда и социальной защиты населения для последующих выплат жителям края уже направлено порядка 403 миллионов рублей», — подчеркнул чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле 2021 года пострадали 17 районов Забайкалья. Всего в зонах подтопления оказались почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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