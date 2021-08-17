Брюссель, 17 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Итальянская рок-группа Måneskin, принёсшая своей стране на минувшем песенном конкурсе «Евровидение», исполнила на своем концерте кавер на песню американской певицы Билли Айлиш «Bury A Friend», сообщает NME. Рок-версию композиции услышали зрители бельгийского фестиваля Ronquières.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Группа Maneskin на «Евровидении»

Видео выступления итальянских рок-звезд появилось на фанатском YouTube-канале. Портал NME описал кавер как «превращение мрачной, сбивающей с толку песни Айлиш в нечто вроде рок-гимна».

Напомним, что в июне музыканты исполнили кавер на песню другой американской поп-певицы Майли Сайрус. Она оценила старания Måneskin, опубликовав их версию к себе на страницу в инстаграм.